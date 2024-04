Vendas de casas novas nos EUA se recuperam em março

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas de casas novas, que respondem por mais de 10% das vendas de moradias nos EUA, avançariam para uma taxa de 670.000 unidades.

As vendas de casas novas são contabilizadas no momento da assinatura de um contrato, o que as torna um indicador importante do mercado imobiliário. No entanto, elas podem ser voláteis em uma base mensal. Em março, as vendas aumentaram 8,3% na comparação anual.

Embora o novo mercado imobiliário continue a ser sustentado pela escassez de casas usadas à venda, o aumento das taxas de hipoteca está afetando a acessibilidade.

A taxa média da popular hipoteca com taxa fixa de 30 anos voltou a subir acima de 7%, segundo dados da agência de financiamento hipotecário Freddie Mac, conforme relatórios sólidos sobre o mercado de trabalho e a inflação sugeriram que o Federal Reserve pode adiar um corte de juros previsto para este ano. Alguns economistas duvidam que o banco central dos EUA reduzirá os custos dos empréstimos em 2024.

(Reportagem de Lucia Mutikani)