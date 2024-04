Wall St avança com suporte de balanços e megacaps

As principais empresas de tecnologia divulgarão seus números trimestrais esta semana, com a Tesla dando início ao ciclo após o fechamento dos mercados nesta terça-feira.

Ganhos em algumas ações de chips também ofereciam suporte ao mercado, com a Nvidia, a Micron Technology e a Advanced Micro Devices subindo entre 1,2% e 1,9%.

Em relação aos balanços, a General Motors avançava 4,8% depois que a montadora divulgou resultados trimestrais acima das metas de Wall Street e elevou sua previsão anual.

O Spotify ganhava 12,4% depois que o lucro bruto trimestral da empresa sueca de streaming de música ultrapassou 1 bilhão de euros pela primeira vez.

"De modo geral, as pessoas estão satisfeitas sobre (os balanços) porque, em sua maioria, estão surpresas com o fato de as coisas não estarem piores", disse Will McDonough, presidente e presidente-executivo da Corestone Capital.

O Dow Jones subia 0,36%, a 38.376,94 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,78%, a 5.049,54 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 1,05%, a 15.613,90 pontos.