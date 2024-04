BC da Argentina está otimista com inflação, mas vê necessidade de mais trabalho nas reservas cambiais

Uma apresentação do banco central, feita pelo vice-presidente Vladimir Werning em Washington e compilando uma série de dados, mostrou que o banco central espera que a inflação mensal caia para 9% este mês e 5,8% em maio, abaixo do pico de mais de 25% em dezembro.

Isso estaria abaixo de sua própria pesquisa mais recente com analistas, de 10,8% e 9% para este mês e o próximo, indicando suposições mais confiantes sobre as perspectivas de preços, um dos principais desafios econômicos da Argentina, com a inflação anual mais alta do mundo.

A apresentação também descreveu como o banco central acumulou fortemente as reservas este ano, embora tenha alertado que elas permaneceram cerca de 4,2 bilhões em território negativo em termos líquidos quando os títulos do Bopreal e os passivos de Depósito de Treasury foram excluídos.

Em 19 de abril, segundo a apresentação, as reservas estavam com um saldo líquido positivo de 552 milhões de dólares com a inclusão desses títulos, o que a apresentação esclareceu ser a definição usada para revisões ligadas ao seu programa de 44 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional.

(Por Adam Jourdan)