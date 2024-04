McKinsey enfrenta investigação criminal nos EUA por consultoria de opioides, dizem fontes

Por Mike Spector e Nate Raymond e Chris Prentice

NOVA IORQUE (Reuters) - A McKinsey & Co está sendo investigada criminalmente nos Estados Unidos por acusações de que a consultoria teve um papel fundamental em alimentar a epidemia de opioides no País.

Promotores federais estão se concentrando no trabalho de aconselhamento da McKinsey à Purdue Pharma, fabricante do OxyContin, e a outras farmacêuticas, afirmaram três pessoas com conhecimento do assunto.