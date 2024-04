Minério de ferro sobe com esperança renovada de demanda na China e menores embarques

PEQUIM (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro se recuperaram nesta quarta-feira, atingindo o nível mais alto em mais de seis semanas, auxiliados por esperanças renovadas de melhora na demanda de aço na China, principal mercado consumidor do minério, e pela perspectiva de menor oferta depois que uma grande mineradora reduziu sua projeção de embarque anual.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 3,08%, a 888 iuanes (122,55 dólares) a tonelada, o maior valor desde 8 de março. Na terça-feira, o contrato caiu mais de 1,5%.

O minério de ferro de maio, referência na Bolsa de Cingapura, subiu 5,12%, para 118,55 dólares a tonelada, o maior valor desde 7 de março.