Lira diz que não quer antecipar sucessão na Câmara, mas buscará nome apoiado por PT e PL

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quinta-feira que não deseja antecipar as discussões sobre sua sucessão no comando da Casa, mas admitiu que irá trabalhar por um nome que conte com o apoio tanto do PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quanto do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em entrevista à GloboNews, Lira avaliou que antes de pensar na eleição de um cargo que considera "administrativo", o Legislativo precisa se dedicar a temas prioritários, como a votação da regulamentação da reforma tributária.

"Eu só não acho justo antecipar um assunto que vai nos dividir -- ou pode não somar nada agora -- em detrimento de tantas matérias importantes como nós temos", disse o presidente da Câmara.