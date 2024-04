Vale não vê impactos de eventual acordo da BHP com Anglo American para Minas-Rio

"A gente não vê nenhum impacto no negócio do Minas-Rio. Está sendo feito, claro, pela Anglo, e será respeitado por quem vier depois, se vier depois", afirmou o CEO, durante conferência com analistas de mercado sobre os resultados no primeiro trimestre.

Ele pontuou que o acordo da Vale sobre o Minas-Rio já foi encaminhado e "está protegido".

A Vale anunciou em fevereiro um acordo com a Anglo American para adquirir 15% de participação no complexo Minas-Rio e estabelecer uma parceria no ativo, em operação que contará com recursos de minério de ferro da companhia brasileira do depósito de Serra da Serpentina.

Na ocasião, a Vale informou que a conclusão do negócio ocorreria no quarto trimestre deste ano.

Questionado por um analista sobre eventual interesse em outros ativos da Anglo, Bartolomeo disse que a Vale "claramente" teria interesse, mas que tem "melhores opções dentro de casa para observar e até mais baratas".

"Os outros ativos estamos esperando pra ver o que vai acontecer, agora nesse ínterim estamos muito mais interessados em acelerar e executar as nossas reservas, os nossos projetos", afirmou o adicionou.