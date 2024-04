Vinci Partners adquire MAV Capital e amplia presença no agronegócio

(Reuters) - A plataforma de investimentos alternativos Vinci Partners anunciou nesta quinta-feira acordo para aquisição da MAV Capital, focada no segmento de agronegócio brasileiro e com cerca de 550 milhões de reais em ativos sob gestão.

"Acreditamos firmemente que a equipe excepcional da MAV será uma grande adição à plataforma e atuará como um poderoso catalisador para solidificar nossa presença no cenário do agronegócio", disse o presidente-executivo da Vinci Partners, Alessandro Horta, em comunicado à imprensa.

"O impacto do agronegócio no Brasil é substancial, com o país sendo reconhecido como um importante player global e grande exportador, graças às suas vantagens competitivas, como extensas terras férteis e condições climáticas favoráveis", acrescentou o executivo.