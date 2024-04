Wall St cai sob peso de Meta e dados econômicos

Os mercados monetários estão precificando apenas cerca de 36 pontos-base de cortes nos juros pelo Fed este ano, abaixo dos cerca de 150 pontos observados no início do ano, de acordo com dados do LSEG.

O Dow Jones caía 1,79%, a 37.772,86 pontos. O S&P 500 tinha queda de 1,37%, a 5.002,15 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 1,62%, a 15.457,94 pontos.