Aliados de Trump elaboram planos para reduzir independência do Fed, diz WSJ

(Reuters) - Os aliados do candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, estão elaborando propostas para tentar reduzir a independência do Federal Reserve caso ele retorne à Casa Branca, afirmou o Wall Street Journal na quinta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Um pequeno grupo de aliados do ex-presidente tem produzido um documento de quase 10 páginas descrevendo uma nova visão para o banco central norte-americano, de acordo com a reportagem.

O grupo argumenta que Trump deveria ser consultado sobre as decisões relativas a juros e teria autoridade para remover Jerome Powell do cargo de chair do Fed antes do término de seu mandato em 2026, acrescentou o jornal.