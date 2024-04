Dólar pode ficar mais forte por mais tempo com juros altos nos EUA, diz Campos Neto

(Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira que em um ambiente no qual há tendência de que os juros nos Estados Unidos fiquem mais altos por mais tempo, o dólar pode ficar mais forte por mais tempo.

Em evento promovido pela Young Presidents’ Organization, Campos Neto disse que só é possível prever o nível do dólar com bola de cristal, mas ponderou que é preciso entender as tendências macroeconômicas e seus possíveis efeitos sobre o câmbio.

Campos Neto afirmou que o mercado passou a ver cortes de juros mais distantes nos Estados Unidos, inclusive com uma parcela dos agentes econômicos já vendo alta nas taxas, algo que era “impensável” há pouco tempo.