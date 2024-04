Minério de ferro fecha 3ª semana consecutiva com ganhos por melhora da demanda da China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caminhavam para fechar a terceira semana consecutiva de alta após uma ampla consolidação dos preços nesta sexta-feira, com a melhora da demanda na China, principal mercado consumidor do minério, contrapondo-se aos estoques mais altos nos portos.

O contrato mais negociado de setembro do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China recuperou as perdas registradas mais cedo e encerrou as negociações do dia com alta de 0,06%, a 884,5 iuanes (122,07 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de maio, referência na Bolsa de Cingapura, subia 0,13%, a 118,45 dólares a tonelada.