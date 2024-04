Petróleo sobe com tensões no Oriente Médio, problemas econômicos restringem ganhos

As preocupações com a oferta apoiaram os preços, à medida que as tensões continuam no Oriente Médio.

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, disse que quaisquer decisões do Tribunal Penal Internacional, que está investigando os ataques do Hamas em 7 de outubro contra Israel e o ataque militar de Israel a Gaza, não afetariam as ações de Israel, mas "estabeleceriam um precedente perigoso".

À medida que as tensões aumentam, os militares de Israel disseram nesta sexta-feira que a sua força aérea atacou no distrito de Beqaa Ocidental, no Líbano, e matou um militante que promoveu ataques contra Israel.

