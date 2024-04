Taxas futuras de juros recuam após dados de inflação de Brasil e EUA

Já a taxa para janeiro de 2027 estava em 10,805%, ante 10,957%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 11,125%, ante 11,249%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 11,345%, ante 11,447%.

Esse movimento ficou em linha com a baixa dos rendimentos dos Treasuries, com a taxa do título norte-americano de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- caindo 4 pontos base, a 4,671%.

O movimento veio após dados do Departamento de Comércio dos EUA mostraram nesta sexta-feira que o índice de preços PCE, favorito do Fed para monitorar a inflação, subiu 0,3% no mês passado, exatamente como esperado pelo mercado. Os dados de fevereiro não foram revisados e mostram um aumento de 0,3% do PCE. Nos 12 meses até março, a inflação aumentou 2,7%, depois de avançar 2,5% em fevereiro.

Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria 0,3% no mês e 2,6% na base anual.

Na véspera, dados mais fortes do que o esperado da inflação medida pelo PCE no primeiro trimestre haviam levado participantes do mercado a adiar as apostas sobre o momento do primeiro afrouxamento do Fed para novembro ou até dezembro.

Agora, no entanto, operadores de futuros atrelados ao juro básico do Fed estão precificando novamente uma primeira redução em setembro, segundo dados do LSEG, o que reduzia a demanda por ativos norte-americanos.