Thyssenkrupp vende participação em siderurgia para bilionário tcheco

Com um histórico de fornecimento de aço para fábricas e ferrovias que remonta a mais de 200 anos, a Thyssenkrupp Steel Europe é a maior siderúrgica da Alemanha e está ligada à ascensão do país como uma potência industrial.

Entretanto, concorrentes asiáticos, altos preços da energia elétrica e esfriamento da economia global pressionaram os negócios do grupo alemão, levando a prejuízos operacionais em quatro dos últimos cinco anos.

As partes estão em negociações para que a Kretinsky compre uma participação adicional de 30%, visando a uma joint venture 50-50 em algum momento, disse a Thyssenkrupp nesta sexta-feira, o que fazia suas ações dispararem mais de 10% nesta manhã.

O acordo está centrado na ideia de que a produção de aço exigirá eletricidade barata e "verde" no futuro, áreas em que a EPCG, empresa detida por Kretinsky, pode fornecer com seus 22 gigawatts (GW) de capacidade instalada em toda a Europa.

A EPCG, que obteve lucro operacional de 7,3 bilhões de euros no ano passado, vem fechando suas usinas a carvão e investindo pesadamente em novas usinas a gás prontas para hidrogênio, com 2,4 GW atualmente em construção em três locais na Itália e no Reino Unido.

A unidade EPETr deterá a maior parte dos ativos de carvão remanescentes, que serão eliminados gradualmente como parte de um impulso de investimento em energias renováveis de 10 bilhões de euros.