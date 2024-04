Musk busca aprovação para lançar sistema de assistência ao motorista da Tesla na China

Por Daniel Leussink e Liam Mo

PEQUIM (Reuters) - Elon Musk pressionou pela aprovação da China para que a Tesla possa disponibilar no país sistemas avançados de assistência ao motorista em uma viagem a Pequim que terminou nesta segunda-feira, um passo que pode aumentar as receitas da montadora em um momento em que a empresa está sob pressão de rivais chineses.

Musk, presidente-executivo da Tesla, chegou à capital chinesa no domingo, onde se esperava que ele discutisse o lançamento de sistemas Full Self-Driving (FSD) e a permissão para transferir dados para o exterior, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto.