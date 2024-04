Secretário do Tesouro vê receitas fortes, mas alerta para alta em gasto previdenciário e benefício social

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta segunda-feira que as receitas federais estão fortes, mas fez alerta sobre a elevação de gastos previdenciários e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos carentes e pessoas com deficiência.

Em entrevista para comentar dados fiscais do governo, Ceron afirmou que o crescimento dessas despesas “é sinal de alerta” e demanda monitoramento.

Ele ainda afirmou que o desempenho das contas federais no primeiro trimestre indica que o governo poderá encerrar o ano dentro da margem de tolerância para a meta de superávit primário estabelecida no arcabouço fiscal. O alvo é de déficit zero, com tolerância de 0,25% do PIB.