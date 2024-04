Atividades industrial e de serviços da China desaceleram em abril e prejudicam ímpeto econômico

Por Ellen Zhang e Ryan Woo

PEQUIM (Reuters) - O crescimento desacelerou nos setores de indústria e serviços da China em abril, mostraram pesquisas oficiais nesta terça-feira, sugerindo uma perda de impulso para a segunda maior economia do mundo no início do segundo trimestre.

Os sinais de arrefecimento da atividade após ganhos consideráveis em março destacam a demanda errática e enfatizam os desafios enfrentados pelas autoridade, embora dados sólidos do PIB do primeiro trimestre tenham reduzido parte da urgência em aumentar as medidas de estímulo.