Pacheco diz que Congresso votará pautas de interesse do governo e defende "normalidade institucional"

Em relação à desoneração da folha, foco de embates entre governo e Congresso desde o fim do ano passado, o que culminou na ação judicial aberta pelo Executivo contra o benefício, Pacheco pediu que a Fazenda amplie o diálogo em busca de alternativas.

Segundo o senador, os municípios beneficiados pela desoneração, agora barrada pelo Supremo, ainda não foram ouvidos e não participaram das negociações. Ele também afirmou que há setores da economia que não serão capazes de honrar seus compromissos com o encerramento do benefício sobre a folha.

Ao afirmar que o Congresso tem atuado com responsabilidade fiscal, Pacheco disse ter ouvido afirmações de que sua proposta que amplia remuneração de juízes teria um custo de 40 bilhões de reais por ano, número que ele disse não ser verdadeiro. De acordo com o presidente do Senado, o gasto anual com a medida seria inferior a 3 bilhões de reais.

"Esse valor é inferior ao que será a economia com (o projeto que prevê) o fim dos supersalários do Judiciário e do Ministério Público", disse. "As duas coisas casadas e em conjunto significam uma economia para o Estado brasileiro".

(Por Bernardo CaramEdição de Pedro Fonseca)