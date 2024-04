Setor de máquinas deve cortar perspectiva de crescimento após resultado de março

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) -A indústria de máquinas e equipamentos deve revisar para baixo a perspectiva de crescimento do setor neste ano após a queda de 27% no faturamento de março sobre um ano antes, afirmou a associação do setor, Abimaq, nesta terça-feira.

"Porque a gente começou com um resultado das receitas muito mais fraco do que a gente esperava nesse início de ano", disse a diretora-executiva de economia da Abimaq, Cristina Zanella, em entrevista a jornalistas. A previsão da associação para este ano é de alta de 3,5% no faturamento do setor.