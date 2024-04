Santander Brasil espera desempenho positivo em margem líquida mesmo com queda da Selic

SÃO PAULO (Reuters) - O Santander Brasil espera conseguir um desempenho positivo da linha de margem líquida de captações apesar da tendência de queda da Selic neste ano, afirmou o presidente-executivo do banco de origem espanhola nesta terça-feira.

"A margem líquida de captações tende a cair por conta da Selic...e estamos trabalhando para compensar isso com volume e com mix", afirmou Mario Leão em conferência com analistas.

Mais cedo, o Santander Brasil divulgou alta de 41% no lucro líquido recorrente do primeiro trimestre sobre um ano antes, em um resultado acima do esperado pela média do mercado.