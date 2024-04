Taxas futuras de juros disparam com alta de Treasuries, Caged forte e proteção antes do Fed

Com o movimento desta terça, porém, o mercado se posicionou ainda mais no sentido de que o Banco Central cortará a taxa básica Selic em apenas 25 pontos-base na próxima semana. Atualmente a Selic está em 10,75% ao ano.

Perto do fechamento a precificação da curva estava em 96% de probabilidade de corte de 25 pontos-base e 4% para corte de 50 pontos-base. Em comunicações anteriores, antes da piora recente do cenário, o BC havia estabelecido um "forward guidance" de corte de 50 pontos-base no próximo encontro. Na semana passada, no entanto, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse que o aumento das incertezas impede a autarquia de oferecer uma orientação futura.

Internamente o mercado também seguiu cauteloso nesta terça-feira em relação ao equilíbrio fiscal do governo, o que favorecia a abertura da curva.

A senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB), relatora do projeto de lei que reformula o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), indicou que pretende incorporar ao texto a correção pela inflação do teto negociado com o governo, de 15 bilhões de reais, para o montante de incentivos do programa entre abril de 2024 e dezembro de 2026. Na prática, isso pode significar mais despesas para o governo.

No exterior, as taxas dos Treasuries seguiam em alta nesta tarde. Às 16h37, o rendimento do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- subia 7 pontos-base, a 4,686%.