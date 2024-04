Wall Street cai com mercados avaliando dados salariais fortes dos EUA antes de reunião do Fed

Por Chibuike Oguh

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos encerraram em baixa nesta terça-feira, com os mercados avaliando dados econômicos que apontam um aumento dos custos trabalhistas e a deterioração da confiança dos consumidores, às vésperas de reunião de política monetária do Federal Reserve para decidir a direção da taxa de juros.

Dados mostraram nesta terça-feira que os custos trabalhistas dos EUA aumentaram 1,2% no último trimestre, mais do que o esperado, indicando um aumento nas pressões salariais. Uma pesquisa também revelou que a confiança do consumidor dos EUA piorou em abril, caindo para seu nível mais baixo em mais de um ano e meio.