Temporada de balanços do 4T24 vem aí: o que esperar?

No caso do Bradesco (BBDC4), há otimismo quanto a melhorias sequenciais no retorno sobre o patrimônio líquido (ROE). Já o Santander (SANB11) deve apresentar um crescimento de 6,3% na carteira de empréstimos, alinhado ao trimestre anterior.

Já as projeções do Itaú BBA para os bancos reforçam o otimismo, mas com cautela. A casa destaca que, embora o quarto trimestre traga lucros positivos devido a indicadores macroeconômicos ainda aquecidos, os ventos contrários para a atividade econômica estão ganhando força.

Essa avaliação ressalta que o cenário de lucros robustos nos grandes bancos pode estar próximo de um período de desaceleração.

Além disso, o BBA divulgou ainda as projeções para outra gigante da bolsa brasileira, a Vale (VALE3).

De acordo com a casa, o balanço do 4T24 será impulsionado por divisões de ferrosos e metais básicos, com destaque para o EBITDA consolidado, estimado em US$ 3,9 bilhões, um crescimento de 4% em relação ao trimestre anterior. Apesar disso, na comparação anual, os resultados ainda devem refletir os desafios do setor.

A temporada de balanços é mais do que números: ela serve como um termômetro do mercado e do impacto de eventos globais e locais na economia. Para investidores, entender esses resultados é fundamental para ajustar estratégias e aproveitar oportunidades no mercado.