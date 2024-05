Embraer rebate relatório sobre novo jato e diz que não há grande plano de investimentos

“A Embraer certamente tem capacidade para desenvolver uma nova aeronave de fuselagem estreita. No entanto, temos um portfólio jovem e de muito sucesso de produtos desenvolvidos nos últimos anos, e estamos realmente focados em vender esses produtos e tornar a Embraer maior e mais forte”, disse um porta-voz da Embraer.

“Não temos nenhum plano para um ciclo considerável de investimentos neste momento”, acrescentou o porta-voz.

A Embraer compete no mercado de jatos regionais com sua família E2 para 90 a 120 passageiros, colocada abaixo do mercado de mais de 150 assentos dominado pelo duopólio transatlântico de jatos MAX e A320neo e no qual a China entrou recentemente com seu C919.

Seu principal concorrente é o A220 de 110 a 130 assentos, que a Airbus comprou da Bombardier em 2018, depois que a fabricante canadense abandonou os planos de competir no segmento inferior do mercado de jatos.

(Reportagem de Abhijith Ganapavaram e Shivansh Tiwary em Bengaluru, Tim Hepher em Paris)