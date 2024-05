Mercado espera grande queda de vendas da Apple e aguarda IA nos iPhones

(Reuters) - O plano da Apple de acrescentar inteligência artificial generativa ao seu Iphone e recuperar vendas em baixa no mercado chinês estará em foco na quinta-feira, quando a gigante de tecnologia deve divulgar sua maior queda de receita trimestral em mais de um ano.

Considerada há muito tempo uma ação obrigatória em Wall Street, os papéis da Apple tiveram um desempenho inferior ao de outras grandes empresas de tecnologia nos últimos meses, caindo mais de 10% no acumulado do ano, com os temores crescendo em função da implementação lenta de serviços de IA enquanto a Huawei toma uma parcela do mercado na China.

Na média, analistas veem as vendas do iPhone, que representa cerca de metade das receitas da Apple, caindo 10,4% nos primeiros três meses de 2024, segundo a provedora de dados financeiros LSEG. Essa queda seria a mais acentuada em mais de três anos.