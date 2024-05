Apple anuncia recompra recorde de US$110 bi em ações com resultado superando expectativa

A Apple enfrenta uma série de desafios em seus negócios. Rivais na área de smartphones, como a Samsung Electronics, introduziram dispositivos destinados a hospedar chatbots de inteligência artificial.

Na área regulatória, os negócios de serviços da Apple, que contêm sua lucrativa App Store e foram uma das poucas áreas de crescimento no segundo trimestre fiscal (de janeiro a março), está sobre pressão de uma nova lei na Europa. Nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça acusou a Apple em março de monopolizar o mercado de smartphones e elevar os preços.

No segundo trimestre fiscal, as vendas do Iphone caíram 10,5%, para 45,96 bilhões de dólares, em comparação com as expectativas dos analistas de 46 bilhões de dólares. Executivos da Apple afirmaram em fevereiro que o segundo trimestre fiscal do ano anterior se beneficiou de um pico de 5 bilhões de dólares em vendas de Iphone, porque a empresa estava se recuperando de problemas nas cadeias de fornecimento durante os lockdowns da pandemia.

Excluindo aquele fenômeno único, as vendas do Iphone caíram apenas um pouco, diante da forte concorrência que o principal produto da empresa de Cupertino, na Califórnia, enfrenta. A Huawei Technology ganhou uma parcela do mercado na China.

Cook afirmou que as vendas do Iphone ainda “cresceram em alguns mercados, inclusive na China”.

Mas a queda de receitas da Apple na China não foi tão acentuada quanto os analistas esperavam. As vendas na Grande China foram de 16,37 bilhões de dólares para o segundo trimestre fiscal, encerrado em 30 de março, uma queda de 8,1% e acima das expectativas dos analistas, de 15,59 bilhões de dólares, segundo dados da Visible Alpha.