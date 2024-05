Eztec lucra R$56,7 mi no 1º tri, alta de 34% na base anual

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A construtora Eztec obteve avanço de 34% no lucro líquido do primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, para 56,7 milhões de reais, informou a empresa nesta quinta-feira.

O desempenho foi superior à expectativa de analistas de lucro de 52,2 milhões de reais para a companhia no período, segundo dados da LSEG.