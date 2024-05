Lula diz que não faltarão recursos federais para resgates e reparação de danos por chuvas no RS

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, durante visita ao Rio Grande do Sul, que não faltarão recursos da parte do governo federal para reparar os danos materiais e humanos causados pelas chuvas intensas no Estado, afirmando que o Executivo estará 100% à disposição da população da região.

Falando em reunião emergencial junto do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), Lula ainda disse que os eventos climáticos extremos no Estado geram a preocupação de que é preciso cuidar com "mais carinho" do planeta.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, as chuvas na região já causaram 13 mortes, com 21 desaparecidos e mais de 5.300 pessoas desalojadas.