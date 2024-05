OCDE melhora perspectiva de crescimento global por desempenho dos EUA

A perspectiva para o Reino Unido foi uma das poucas a ser rebaixada, com a OCDE prevendo agora expansão de apenas 0,4% este ano, em comparação com 0,7% anteriormente. Conforme as taxas de juros comecem a cair a partir do terceiro trimestre deste ano, o crescimento do Reino Unido foi estimado em 1% em 2025, em comparação com 1,2% previstos em fevereiro.

Enquanto isso, no Japão os ganhos de renda, a política monetária frouxa e os cortes temporários de impostos ajudarão a taxa de crescimento a acelerar de 0,5% em 2024 para 1,1% em 2025, em comparação com as previsões de 1% para ambos os anos anteriormente, informou a OCDE.