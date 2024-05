Reino Unido deverá ter crescimento fraco e a inflação mais alta do G7, diz OCDE

O crescimento do Reino Unido em 2025 deve se recuperar para apenas 1,0%, em comparação com a previsão anterior da OCDE de 1,2%, colocando o Reino Unido na última posição do G7.

As previsões da OCDE mostraram que a taxa anual de aumento dos preços ao consumidor no Reino Unido provavelmente será a mais alta entre os países do G7, tanto neste ano quanto no próximo.

As previsões são incômodas para o primeiro-ministro Rishi Sunak, cujo Partido Conservador está atrás do Partido Trabalhista, de oposição, nas pesquisas de opinião antes da eleição nacional.

Sunak disse aos eleitores que não seria sensato abandonar seu partido justamente quando seu plano econômico está começando a dar certo.

"Essa previsão não é particularmente surpreendente, já que nossa prioridade no último ano foi combater a inflação com taxas de juros mais altas", disse o ministro das Finanças, Jeremy Hunt, em resposta à previsão da OCDE. Ele apontou para previsões mais otimistas do Fundo Monetário Internacional.

Em abril, o FMI previu de forma semelhante que o Reino Unido terá o segundo crescimento mais lento entre os países do G7 em 2024, mas projetou uma expansão mais rápida em 2025 do que na França, Alemanha, Itália e Japão.