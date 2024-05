S&P eleva Nubank Brasil para "BB" em escala global e "brAAA" na local

O presidente-executivo e cofundador do Nubank, David Vélez, disse em comunicado nesta quinta-feira que "a nova elevação da S&P Global Ratings é um reconhecimento dos agentes do mercado à solidez do Nubank".

A S&P também ressaltou o crescimento da carteira do Nubank, a fidelidade do cliente, a eficiência crescente e as margens financeiras melhores como fatores que fortalecem o posicionamento do Nubank no mercado.

"A carteira de crédito -- que consiste em 80% em cartões de crédito e 20% em empréstimos pessoais -- cresceu 49% anualmente em uma base neutra em relação às taxas de câmbio em dezembro de 2023. Isso se deve em parte devido à sua base de 78 milhões de clientes ativos, que cresceu 27% ano a ano na mesma data", disse a S&P.

A instituição financeira reportou lucro líquido de 360,9 milhões de dólares no quarto trimestre do ano passado, multiplicando seu lucro em mais de seis vezes na comparação com o mesmo período em 2022.

