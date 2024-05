Bowman, do Fed, apoia atual postura de política monetária, mas ainda vê riscos para a inflação

Em seu discurso, Bowman deixou claro que espera que a inflação permaneça elevada por algum tempo, destacando uma série de fatores que poderiam impedir que ela caísse para a meta de 2% do Fed.

Esses fatores incluem a falta de outras melhorias no lado da oferta, como a recuperação das cadeias de suprimentos no ano passado, a redução dos preços da energia e o aumento da imigração, que ajudaram a pressionar a inflação para baixo.

Bowman também citou os riscos de repercussões de conflitos no exterior, bem como o recente afrouxamento das condições financeiras, o que poderia fazer com que a inflação voltasse a se acelerar

E, em um momento em que as autoridades do Fed estão muito concentradas na persistência de uma inflação imobiliária mais forte do que a esperada, Bowman propôs uma possível nova mudança na expectativa de que essas pressões sobre os preços diminuam.

"Dado o baixo estoque atual de moradias a preços acessíveis, a entrada de novos imigrantes em algumas áreas geográficas pode resultar em pressão de alta sobre os aluguéis, já que a oferta adicional de moradias pode levar tempo para se materializar", disse Bowman.

(Por Lindsay Dunsmuir)