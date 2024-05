Criação de vagas de trabalho nos EUA desacelera em abril; taxa de desemprego sobe a 3,9%

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos desacelerou mais do que o esperado em abril e os ganhos salariais anuais arrefeceram, mas provavelmente é muito cedo para esperar que o Federal Reserve comece a cortar a taxa de juros antes de setembro já que o mercado de trabalho continua bastante apertado.

A economia norte-americana abriu 175.000 vagas fora do setor agrícola no mês passado, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório de emprego nesta sexta-feira. Os dados de março foram revisados para cima, mostrando abertura de 315.000 empregos, em vez de 303.000 conforme informado anteriormente.