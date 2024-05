Dólar cai ao menor valor em quase um mês com dados fracos de emprego nos EUA

Às 17h19, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,84%, a 5,0835 reais na venda.

Na véspera, o dólar já havia recuado 1,53%, após a agência Moody’s melhorar a perspectiva da nota de crédito do Brasil e depois da decisão sobre juros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), do Federal Reserve.

O movimento de baixa continuou nesta sexta-feira com a divulgação de dados econômicos piores que o esperado nos Estados Unidos.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou às 9h30 (horário de Brasília) que foram geradas 175.000 vagas fora do setor agrícola em abril, bem abaixo das 243.000 vagas da mediana das expectativas de economistas ouvidos pela Reuters. As estimativas variavam de 150.000 a 280.000 vagas.

Em seguida, o Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) informou às 11h que seu PMI não manufatureiro caiu para 49,4 no mês passado nos EUA, de 51,4 em março, a menor leitura desde dezembro de 2022. Uma leitura abaixo de 50 indica contração no setor de serviços, que responde por mais de dois terços da economia norte-americana.

Os dois números -- payroll e ISM -- pressionaram para baixo as cotações do dólar no Brasil, em meio à leitura de que, com uma economia menos aquecida, há um espaço maior para corte de juros nos EUA este ano, o que em tese é desfavorável à divisa norte-americana.