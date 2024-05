Lula diz que chuvas intensas no RS deixaram pelo menos 35 mortos

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que as chuvas intensas que têm atingido o Rio Grande do Sul desde o início da semana já deixaram pelo menos 35 mortos, acima das 31 mortes relatadas mais cedo pela Defesa Civil do Estado em seu mais recente boletim.

Em declaração à imprensa ao lado do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, em Brasília, Lula voltou a afirmar que o governo federal está à disposição do povo gaúcho e do governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), para o auxílio na reparação dos danos causados pelo temporal.

(Por Lisandra Paraguassu)