MG quer negociar com mineradoras proposta por Mariana; acusa União de protelar

Procurado, o ministro Rui Costa afirmou por meio de sua assessoria que "nunca se recusou a receber os governadores e nunca fez contato para impor nada ou tratar do tema, porque quem representa o governo federal nessa questão é a AGU (Advocacia-Geral da União), os contatos são feitos pela AGU".

Já a AGU respondeu que "não houve nenhum pedido de audiência" do governador de Minas Gerais para o advogado-geral da União, Jorge Messias.

Mais cedo, ao anunciar a decisão da União, a AGU afirmou em nota que a nova proposta não representa avanço em relação à proposta anterior, apresentada e discutida em dezembro de 2023", e contém "condições inadmissíveis" que desconsideram o que "já havia sido exaustivamente debatido e acordado" anteriormente.

Dentre os pontos alterados no texto, a AGU citou que a nova redação prevê uma retirada de rejeitos de mineração do rio Doce muito inferior ao que já havia sido negociado, a transferência da obrigação de recuperação de nascentes e áreas degradadas para o Poder Público e o encerramento do gerenciamento das áreas contaminadas, dentre outros.

A Samarco afirmou em nota nesta sexta-feira que permanece aberta ao diálogo e busca concluir as discussões sobre a repactuação sem se furtar de suas responsabilidades. A BHP reiterou também que permanece comprometida com as ações de reparação e compensação, e disposta a buscar, coletivamente, soluções que garantam uma reparação "justa e integral às pessoas".

A Vale não respondeu imediatamente a pedidos de comentários, mas tem sempre reiterado seu compromisso com a reparação e informou recentemente que tem como objetivo fechar um acordo final ainda neste semestre.