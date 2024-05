Setor de serviços dos EUA contrai em abril; pressões de preços voltam a acelerar

Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria para 52,0 em abril.

A desaceleração do crescimento econômico ocorre após aumentos totais de 525 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve desde março de 2022, com o objetivo de conter a inflação elevada.

A expectativa era de que o banco central dos EUA começasse a cortar os juros este ano, mas agora persistem dúvidas em meio a uma paralisação no progresso da redução da inflação para sua meta de 2%.

Uma medida de novos pedidos recebidos pelas empresas de serviços caiu para 52,2 no mês passado, de 54,4 em março, a leitura mais baixa desde setembro passado. A produção também vacilou, com um indicador da atividade empresarial recuando para 50,9, de 57,4 no mês anterior, para níveis vistos pela última vez no início da pandemia de Covid-19 em maio de 2020.

Apesar da desaceleração da demanda, a inflação de serviços parece ter se recuperado novamente. A medida da pesquisa dos preços pagos por insumos pelas empresas saltou de 53,4 em março para 59,2. Dados da semana passada mostraram que a inflação de serviços acelerou em março.

(Reportagem de Lindsay Dunsmuir)