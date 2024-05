Vendas de veículos novos aumentam em abril, diz Fenabrave

SÃO PAULO (Reuters) - Os emplacamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus aumentaram 17,63% em abril ante março e 37,44% na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

No acumulado de 2024, as vendas de veículos novos subiram 16,31%, a 735.312 unidades.

De acordo com a associação de concessionários, o crescimento no mês se explica em parte pelo maior número de dias úteis -- 22 em abril, contra 20 em março, mas também pelo aumento em vendas diárias.