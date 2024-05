Dólar tem alta frente ao real após queda recente em meio a expectativa por Copom

"Após uma semana muito favorável ao real, é possível que tenhamos uma leve correção (nos próximos dias), à medida que os contextos que abordamos são digeridos", disse Diego Costa, chefe de câmbio para Norte e Nordeste da B&T Câmbio.

"Tanto o otimismo quanto o pessimismo nos mercados são testados e confrontados com os indicadores econômicos, e é isso que observaremos nos próximos dias."

Segundo ele, o foco da semana estará em falas de autoridades do Federal Reserve, depois que, na semana passada, o chair do banco central, Jerome Powell, praticamente descartou a possibilidade de novas altas dos juros este ano. Além disso, dados de emprego mais fracos do que o esperado de sexta elevaram o otimismo global, mantendo vivas as esperanças de que o Fed corte sua taxa básica uma ou duas vezes em 2024.

Costa espera que os membros do Fed que discursarão ao longo desta semana optem por cautela e peçam mais evidências de desaceleração da inflação e do mercado de trabalho.

Na última sessão, em meio a otimismo generalizado em relação ao Fed e com boas notícias locais após a recente melhora da perspectiva de crédito do Brasil pela Moody's, a moeda norte-americana à vista fechou o dia cotada a 5,0693 reais na venda, em baixa de 0,86%. No acumulado da semana passada, a divisa dos EUA cedeu 0,93%.

O Banco Central encerrará sua reunião de política monetária de dois dias na quarta-feira, dia 8 de maio, num cenário de incertezas renovadas que levou o presidente do BC, Roberto Campos Neto, a abrir as portas em abril para o Copom reduzir o ritmo de cortes na Selic, atualmente em 10,75%, apesar de sua orientação futura mais recente ter indicado manutenção do ritmo de 0,50 ponto.