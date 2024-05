Entidade empresarial diz que arbitragem contra Americanas soma R$32 bi

"Tudo que a companhia divulga é de sua responsabilidade direta, porque impacta na formação do preço dos ativos no mercado secundário e nas transações dos investidores. No caso da Americanas, o mercado acreditou em balanços, números e em dados que eram confessadamente falsos", disse o presidente do Instituto Empresa, Eduardo Silva, em nota.

"A decisão do investidor, seja uma pessoa física, seja um fundo de investimento, foi viciada, uma vez que tomada com base em premissas inverídicas."

O Instituto Empresa também solicita na arbitragem a condenação dos controladores a indenizar a companhia em pelo menos 20 bilhões de reais por alegados danos sofridos com a fraude contábil, além da devolução de despesas administrativas.

A crise da Americanas veio à tona no início de 2023, quando a empresa revelou ao mercado inconsistências contábeis da ordem de mais de 20 bilhões de reais, levando a varejista a entrar em um processo de recuperação judicial.

Estudos produzidos pela própria companhia apontaram que as inconsistências eram na verdade fraudes contábeis cometidas por ex-funcionários da rede varejista.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)