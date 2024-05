Interrupções no Mar Vermelho podem reduzir capacidade de transporte entre Ásia e Europa em 20%

Por Stine Jacobsen

COPENHAGUE (Reuters) - As interrupções no transporte de contêineres no Mar Vermelho estão aumentando, disse a Maersk nesta segunda-feira, prevendo que isso reduzirá a capacidade do setor entre a Ásia e a Europa em até 20% no segundo trimestre.

A Maersk e outras empresas de transporte marítimo estão desviando embarcações em torno do Cabo da Boa Esperança, na África, desde dezembro, para evitar ataques de militantes Houthi alinhados ao Irã no Mar Vermelho e os tempos de viagem mais longos têm elevado os fretes.