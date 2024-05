Lula envia ao Congresso mensagem de calamidade no RS para excluir gastos de resultado fiscal

Texto do projeto obtido pela Reuters reconhece, em seu primeiro artigo, o estado de calamidade pública. Já no segundo artigo, afirma que "A União fica autorizada a não computar exclusivamente as despesas autorizadas por meio de crédito extraordinário e as renúncias fiscais necessárias para o enfrentamento da calamidade pública e as suas consequências sociais e econômicas, no atingimento dos resultados fiscais e na realização de limitação de empenho prevista" na lei de responsabilidade fiscal.

De acordo com o presidente Lula, esse será o primeiro de uma série de atos "para as coisas começarem a andar" no Estado.

As fortes chuvas provocaram cheias em rios em várias regiões do RS, destruindo estradas e pontes. Afetaram ainda os serviços de fornecimento de água, energia elétrica e de serviços de telefonia para centenas de milhares de pessoas.

O número de mortes causadas pelas chuvas intensas que têm atingido o Rio Grande do Sul já chega a 83, segundo balanço divulgado pela Defesa do Civil do Estado na manhã desta segunda-feira, e 111 pessoas seguem desaparecidas. Outros 4 óbitos estão sob investigação, disse a Defesa Civil do Estado em balanço divulgado na manhã desta segunda-feira.

(Reportagem de Adriano Machado e Lisandra Paraguassu; reportagem adicional de Maria Carolina Marcello)