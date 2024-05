Simkus espera que corte de juros pelo BCE em junho seja seguido por outros

VILNIUS (Reuters) - O corte inicial de juros pelo Banco Central Europeu em junho provavelmente será seguido por outros movimentos desde que a economia continue a se desenvolver conforme o esperado, disse o membro da Lituânia, Gediminas Simkus, nesta segunda-feira.

Simkus, que faz parte do Conselho do BCE que define as taxas de juros, disse que já havia expressado seu apoio a três cortes este ano e que a economia continuará a se desenvolver de acordo com o que o BCE apontou em suas últimas projeções.

"Minha opinião é que haverá outros cortes nas taxas de juros no futuro, mas vou evitar dizer quantos, mesmo que eu já tenha expressado que, neste ano, eu esperaria três cortes", disse Simkus a repórteres.