Taxas futuras de juros sobem antes de Copom e com projeção maior de IPCA 2025 no Focus

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Após a forte queda nas duas sessões anteriores, as taxas dos DIs terminaram a segunda-feira em alta no Brasil, após o Focus indicar uma projeção de inflação maior para 2025 e em meio aos receios com os impactos da tragédia no Rio Grande do Sul nos preços domésticos, no PIB e no Orçamento federal, numa semana de reunião do Copom e anúncio do IPCA.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 estava em 10,23%, ante 10,149% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 10,44%, ante 10,321% do ajuste anterior.