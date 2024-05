Wall Street sobe com crescente esperança de cortes de juros pelo Fed

Atualmente, operadores estão precificando cortes de juros de 48 pontos-base pelo Fed até o final de 2024, com o primeiro corte esperado para setembro ou novembro, de acordo com dados do LSEG. Nas últimas semanas, os operadores chegaram a precifica apenas um corte, devido a sinais de inflação persistente.

"Tem sido esse cabo de guerra entre o que estamos vendo no mercado de taxas e a reprecificação da inflação e da política monetária do Fed versus o que estamos vendo na frente dos balanços", disse Garrett Melson, estrategista de portfólio da Natixis Investment Managers Solutions.

"Em nossa opinião, tem sido uma batalha bastante equilibrada até agora."

Os índices de Wall Street parecem ter se estabilizado depois de um abril agitado, conforme uma temporada de lucros do primeiro trimestre muito melhor do que o esperado e as esperanças de flexibilização da política monetária dos EUA atraem os compradores de volta ao mercado.

O Fed deixou as taxas de juros inalteradas na semana passada e sinalizou que estava inclinado a eventuais reduções nos custos de empréstimos, mas repetiu que deseja obter "maior confiança" de que a inflação continuará a cair antes de reduzir os juros.

O Dow Jones subia 117,52 pontos, ou 0,30%, a 38.793,20 pontos. O S&P 500 tinha alta de 29,18 pontos, ou 0,57%, a 5.156,97 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 100,64 pontos, ou 0,62%, a 16.256,97 pontos.