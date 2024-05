Ações da China sobem com setor imobiliário; mercado de Hong Kong cai após 10 dias de altas

No fechamento, o índice de Xangai subiu 0,22%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com ganho de 0,03%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,53%.

