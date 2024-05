Ações europeias fecham em picos recordes com impulso do setor financeiro

Por Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias fecharam em níveis recordes nesta terça-feira, com as ações do setor financeiro no centro das atenções após resultados promissores do UBS, da Suíça, e do UniCredit, da Itália, enquanto o otimismo em relação a cortes de juros também ajudou.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 1,00%, a 513,31 pontos, registrando também seu melhor dia em mais de três meses, enquanto o indicador de medo do mercado caiu para o nível mais baixo em um mês.