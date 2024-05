Agência dos EUA busca respostas da Tesla em investigação sobre recall de veículos com Autopilot

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - Investigadores de segurança automotiva dos Estados Unidos estão buscando respostas detalhadas e documentos da Tesla em uma investigação sobre seu recall de dezembro de mais de 2 milhões de veículos para instalar novas proteções no sistema Autopilot.

A Administração Nacional de Segurança no Trânsito nas Estradas (NHTSA, na sigla em inglês) disse no mês passado que havia aberto uma investigação após receber relatos de 20 acidentes envolvendo veículos que tiveram as atualizações do Autopilot instaladas no recall. O comunicado da agência dizia que ela havia identificado "várias preocupações".