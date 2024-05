Ambev vai parar produção de cerveja em Viamão para envasar água potável para doação no RS

Por Paula Arend Laier

(Reuters) - A Ambev comunicou nesta terça-feira que vai parar a sua produção de cerveja em Viamão, na grande Porto Alegre, para envasar água potável e doar à população do Rio Grande do Sul, com a distribuição prevista para começar na quarta-feira.

De acordo com a fabricante de bebidas, serão cerca de 850.000 latas de água de 473 ml produzidas por dia na cervejaria de Viamão. A empresa acrescentou que precisou levar de São Paulo alguns maquinários para viabilizar a adaptação da unidade.